الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب حسن عمار: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا حيًا لقوة الإرادة الشعبية

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل في أذهان كل المصريين باعتبارها رمزًا حيًا لقوة وجدارة الإرادة الشعبية المصرية، القادرة بعزيمة وإصرار على التصدي لأي خطر يواجه الوطن وحماية مقدراته وهويته مهما كان الثمن، مشيرًا إلى أن تلك الذكرى مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن مصري، والتي تؤكد أن الشعب هو صاحب القول الأخير والفصل في رسم مسار بلاده ومستقبلها.

txt

نقيب الفلاحين: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من ظاهرة التصحر

txt

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

اختطاف هويتها

وأضاف "عمار" أن ذلك اليوم المشهود جاء بعدما تعرضت مصر لخطر الفوضى ومحاولات اختطاف هويتها، لتأتي ثورة 30 يونيو وخرج الملايين من المصريين في كل ربوع مصر لرفض حكم الإرهابية والتصدي للإرهاب والعنف المسلح، وحتى انتصرت إرادة المصريين، وتلاحمت القوات المسلحة المصرية مع الشعب لإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، إذ إن الجيش لم يغض بصره عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دوره الوطني، ليتصدى في ذلك لترويع وتهديد الوطن ومواطنيه وأي مساع خبيثة للانقسام المجتمعي بحماية إرادة المصريين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي قائد وطني وشجاع انحاز لصوت الشعب وتحمل عواقب القرار ببسالة لينتقل بمصر من حالة اللا دولة والفوضى إلى الريادة من جديد باستعادة دورها الطبيعي في محيطها، وذلك بعد ما فرضت صوتها واختيارها أمام العالم أجمع، ومن ثم تعد ذكرى 30 يونيو مشهدًا يدعو للفخر والتلاحم بين الجيش والشعب في وجه أي خطر يحاك ضد الدولة، والتي أعقبها خارطة طريق غيرت مجرى التاريخ للدولة المصرية الحديثة وأعادت تشكيل مستقبل الدولة، موضحًا أن البلاد كانت أمام تحد وجودي غير مسبوق، وخاصة مصر، التى شهدت مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء، وذلك بفضل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة.

مسيرة التنمية والبناء

وقال "عمار" إنه رغم ما واجهته الدولة من صعوبات وتحديات كثيرة على المستوى الداخلي والدولي، إلا أن هذه التحديات الخطيرة لم تثن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التغيير وفقًا لإرادة المصريين، وواجهناها بقوة لننطلق في مسيرة التنمية والبناء بإنجازات شهد لها العالم أجمع بالجدارة والقدرة على قهر الصعاب في وقت اعتبر آخرون استحالة عودة الاستقرار من جديد للدولة، وكذلك الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

مجلس النواب ثورة 30 يونيو المصريين الوطن الشعب

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

عضو بـ"الشيوخ": ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

Watch it.. ولِدت كبيرة

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟