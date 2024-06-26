إصابة شخص صدمته سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى.



فور ورود بلاغ أعلى طريق إسكندرية الصحراوي مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.



تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.