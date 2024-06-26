الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر صعق كهربائى فى أسوان

صعق كهربائي
صعق كهربائي

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لصعق كهربائي، وأصيب آخر، بقرية الحصايا بمركز إدفو شمال أسوان.

تفاصيل حول مصرع 3 أشخاص إثر ماس كهرباء

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى النيل التخصصي 3 أشخاص توفوا صعقًا بالكهرباء بقرية الحصايا، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل وصولهم إلى المستشفى، وتم نقلهم إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص إنقاذ شخص كان يسبح في مياه نهر النيل تفاجأ الثلاثة بوجود ماس كهربائي، فتوفى اثنان وأصيب أحدهم ليصل عدد المتوفين إلى 3 أشخاص.

تم نقل الجثث إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

أسوان مصرع 3 اشخاص إدفو قرية الحصايا صعق كهربائي

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