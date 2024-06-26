وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في نص التهنئة: يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد.

وتابع: يأتي احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيدًا لنجاح إرادة شعب أَبىِّ احتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.