تجنبوا مراجعة ليلة الامتحان.. نصائح لطلاب الثانوية العامة لتخفيف التوتر

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة تجنب مراجعة ليلة الامتحان، لتجنب ارتفاع حدة القلق والتوتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي": "صيغة الأسئلة الاختيار بين المتعدد تسمح بتطبيق مفهوم السؤال، الأمر الذي يجعل الطالب متوترا ويظن أنه يجيب بالخطأ عن الأسئلة مما يؤثر على نفسيته".

وشدد على عدم مراجعة حل الامتحان السابق بشكل مفرط، وتهيئة الذهن للمادة الجديدة وتجهيز ما يلزم لمذاكرتها، لافتًا إلى أن هناك حالات إيجابية لمراجعة حل الامتحان لما فيه من رفع الروح المعنوية، في حالة الإجابة الصحيحة.

وواصل: "إذا شعرت بأنك أخطأت بعض النقاط فتذكر أن الحصول على الدرجة النهائية لم يعد شائعًا، ويجب أخذ قسط من الراحة بعد العودة من الامتحان قبل البدء في المادة التالية".