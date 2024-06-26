الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجنبوا مراجعة ليلة الامتحان.. نصائح لطلاب الثانوية العامة لتخفيف التوتر

طلاب
طلاب

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة تجنب مراجعة ليلة الامتحان، لتجنب ارتفاع حدة القلق والتوتر. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي": "صيغة الأسئلة الاختيار بين المتعدد تسمح بتطبيق مفهوم السؤال، الأمر الذي يجعل الطالب متوترا ويظن أنه يجيب بالخطأ عن الأسئلة مما يؤثر على نفسيته".

وشدد على عدم مراجعة حل الامتحان السابق بشكل مفرط، وتهيئة الذهن للمادة الجديدة وتجهيز ما يلزم لمذاكرتها، لافتًا إلى أن هناك حالات إيجابية لمراجعة حل الامتحان لما فيه من رفع الروح المعنوية، في حالة الإجابة الصحيحة.

وواصل: "إذا شعرت بأنك أخطأت بعض النقاط فتذكر أن الحصول على الدرجة النهائية لم يعد شائعًا، ويجب أخذ قسط من الراحة بعد العودة من الامتحان قبل البدء في المادة التالية".

الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الامتحانات شهادة الثانوية العامة

مواد متعلقة

بعد إعلان موعد تخرج أول دفعة.. تخصصات يعمل بها خريجو "مشروع مهنى"

كيف ساهمت حملة بايدن الانتخابية فى مساعدة "ترامب" بولاية نيويورك؟

عائلات المحتجزين فى غزة: لن نسمح لنتنياهو بالتنصل

"الأركان الأمريكية": أى هجوم إسرائيلى على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع

القاهرة الإخبارية: إلغاء جميع الفعاليات فى عاصمة داغستان حتى إشعار آخر

ترقب وانتظار.. آخر الاستعدادات لمناظرة "بايدن وترامب"

"الحق فى الدواء" تكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

بشرى سارة.. حقول غاز تنتظر مصر على غرار "ظهر"

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

Watch it.. ولِدت كبيرة

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟