"القصبي": تحقيق العدالة الناجزة لم يعد ترفًا بل أهمية وضرورة

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية في كلمة له أمام الجلسة العامة لـمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

إعادة هيكلة المنظومة القضائية

ولفت "القصبجي"، إلى أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل على تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنزاعات وفي فكرة اعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد قيمة نصاب المنزاعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة وهو امر في غاية الاهمية لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم والعمل علي اعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي اساس فني مهني وقيمي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا وتحتاج لسرعة الفصل فيها وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي للمنزعات المدنية وغيرها من المنزعات الاخري وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.

وأشار القصبي"، إلى أنه بالأمس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية، وهذا القانون لا يقل أهمية عنه، وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين.

وأضاف أن العدالة الناجزة لم تعد ترفا بل أصبحت ضرورة تقتضيها العدالة وتنعكس على المواطن للحصول على حقوقه، خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة، لافتًا إلى الموافقة على مشروع القانون.