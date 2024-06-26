محافظ المنوفية يُقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لحالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم؛ بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بناحية منوف مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لفحص طلب مواطن يلتمس تخفيض رسوم دفن المخلفات الناتجة عن مزرعة حيوانات خاصة به بالمدفن الصحي بالسادات، والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين وبما يحقق الصالح العام، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية كفر السوالمية مركز الشهداء يتضرر من الجمعية الزراعية التابع لها وأخري لمواطن بناحية أبو نشابة بالسادات ضد مركز الشباب بالقرية لوجود مخالفات، والعرض عليه فورًا لاتخاذ اللازم.

تصور موحد للكافتيريات بشارع عاطف السادات

وجه محافظ المنوفية بوضع تصور موحد للكافتيريات المتواجدة بشارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، كما كلف رئيس مدينة الشهداء باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية ميت شهالة يلتمس عمل تظلم وإعادة النظر في طلب التصالح الخاص به، والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين،ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطنة بناحية تلا والعرض عليه.



هذا وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها.