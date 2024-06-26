مواجهتا الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بدوري نايل

حسمت رابطة الأندية المحترفة، الجدل رسميا حول موعد نهاية مسابقة دوري نايل للموسم الجاري (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت أمس، الثلاثاء، عن جدول الأسابيع الأربعة الأخيرة من المسابقة، فضلا عن مؤجلات الدور الأول المتبقية والثاني بالكامل.

ومع إعلان رابطة الأندية، تحديد يوم 18 أغسطس المقبل، موعدا لانتهاء مسابقة دوري نايل، ينتظر الأهلي، العديد من المواجهات الصعبة جدا، في طريقه للاحتفاظ على لقبه وخطف الدرع الـ44 في تاريخه.

ويقدم الـ«الدستور»، مواعيد مباريات الأهلي المقبلة بدوري نايل

الجمعة 28 يونيو الجاري

الأهلي & فاركو .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثامنة والعشرون

حسم المارد الأحمر، مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الإثنين 1 يوليو المقبل

طلائع الجيش & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الكلية الحربية)

مؤجلات الجولة الثالثة عشر.

الخميس 4 يوليو المقبل

الأهلي & الداخلية .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة التاسعة والعشرون

حقق المارد الأحمر، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الإثنين 8 يوليو المقبل

الأهلي & طلائع الجيش .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون.

الجمعة 12 يوليو المقبل

الأهلي & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر، وتحديدا الدور الأول.

الثلاثاء 16 يوليو المقبل

مودرن فيوتشر & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول.

الإثنين 22 يوليو المقبل

بيراميدز & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجولة الواحدة والثلاثون.

الجمعة 26 يوليو المقبل

المصري البورسعيدي & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

سحق المارد الأحمر النسر البورسعيدي، برباعية نظيفة خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 29 يوليو المقبل

الأهلي & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة التاسعة عشر

حقق المارد الأحمر، الفوز بهدفين مقابل هدف خلال مواجهة الدور الأول.

الخميس 1 أغسطس المقبل

الأهلي & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثانية والثلاثون

سقط المارد الأحمر، خلال مواجهة الدور الأول بنتيجة 4/3.

الأحد 4 أغسطس المقبل

الأهلي & المقاولون العرب .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون

حقق المارد الأحمر، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الخميس 8 أغسطس المقبل

سموحة & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب أو الإسكندرية)

مؤجلات الجولة الرابعة والعشرون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الأحد 11 أغسطس المقبل

الأهلي & زد .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الخامسة والعشرون

حقق المارد الأحمر، الفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الدور الأول.

الأربعاء 14 أغسطس المقبل

إنبي & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

الجولة الثالثة والثلاثون

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة الدور الأول بينهما.

السبت 17 أغسطس المقبل

الأهلي & مودرن فيوتشر .. (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة.

لم تحدد رابطة الأندية موعدا للمباراة حتى الآن.

الأهلي يسقط الزمالك اعتبارا

اسقط المارد الأحمر منافسه اللدود الزمالك، اعتبارا بهدفين نظيفين، حسبما قررت رابطة الأندية المحترفة خلال الساعات الماضية، على خلفية رفض الفارس الأبيض مواجهة الأهلي، في القمة الـ128 والجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، أمس، الثلاثاء.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الثاني بجدول دوري نايل برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، بواقع 14 فوز و3 تعادلات وهزيميتين، إلا أن المارد الأحمر، لا يزال يمتلك في جعبته 6 مباريات مؤجلة، كفالة بعودته مجددا على القمة في حالة تحقيق العلامة الكاملة من خلالهم.