الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتحقيق أرباح.. ضبط سيدة تبث فيديوهات خادشة بالإسكندرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة تبث فيديوهات خادشة بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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