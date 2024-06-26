الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة تدفن طفلها بدون تصريح في العياط.. ما القصة ؟

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على ربة منزل؛ لاتهامها بمشاركة اثنين آخرين في دفن طفلها دون تصريح دفن.

واعترفت السيدة أن نجلها فارق الحياة نتيجة سقوطه من توك توك.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتورط سيدة وآخرين في دفن طفل دون الحصول على ترخيص دفن بالعياط.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بدفن طفلها بالاشتراك مع اثنين آخرين، بعد أن فارق الحياة نتيجة سقوطه من توك توك.

تم ضبط المتهمين الآخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وجارِ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث ربة منزل تصريح دفن النيابة المختصة المتهمة القبض

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