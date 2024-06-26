السجن المشدد 20 سنة لعاملين ضبط بحوزتها "حشيش" غرب الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاملين بمخبز بالسجن المشدد 20 سنة وغرامة مالية مائة ألف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 9847 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة.

وكشفت التحقيقات، عن قيام كل من " م.ع.ع" خباز و" أ.س.ي" خباز، من محافظة الإسماعيلية، بمزاوله نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم العامرية ثان فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما حال استقلالهم سيارة، وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بداخل السيارة علي عدد 310 طربة حشيش، وبتفتيش شخصهما عثر بحوزة كل منهما علي مبالغ مالية وهاتفين محمولين وبمواجهتم أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة مستأجرة لأغراض نقل المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.