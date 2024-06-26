باحثة: الاحتلال ينفذ جرائم فى غزة مدانة من المجتمع الدولى.. ويجب وقف مسلسل التدمير

قالت الأكاديمية والباحثة السياسية، الدكتورة إيمان شويخ، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم في غزة مدانة من المجتمع الدولي، ويجب وقف مسلسل التدمير.

وتابعت، وفقًا لمداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن العالم يشهد يوميًا القتل وقطع أطراف الأطفال، لافتًا إلى أن المشكلة تتمثل في وقف إطلاق النار وتنفيذ المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يبدو أننا في صدد تطبيق مرحلة ثالثة من العملية العسكرية، وستكون على وتيرة منخفضة بدءًا من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه لا قيمة للمرحلة الثالثة ولا قيمة للمساعدات التي يشهدها المجتمع الدولي على وسائل الإعلام، والتي تعرض مشاهد بسيطة للغاية أمام هول الأحداث التي يعيشها الفلسطينيون، منوهة بأن الفلسطينيين يريديون وقفًا كاملًا لإطلاق النار لوقف مسلسل القتل الممنهج وتدمير الاحتلال لكل مناحي الأحياء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.658 شهيد، و86.237 مصاب، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.