تعرف على جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة (فيديو)

شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال التسع سنوات الأخيرة.. حيث بدأ في يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.

واستطاعت المرأة تحقيق جزء كبير من أحلامها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من اعتبار سنة 2017، عاما للمرأة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة، على النحو التالي:

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية.

- إطلاق استراتيجية "2030" للعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

- إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة.

- توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى.

- تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.

- تولي أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة.

- تولت المرأة المصرية منصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لـ 79 ألف سيدة ضمن "تنمية المرأة الريفية".