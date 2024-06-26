الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس أكاديمية الشرطة: المفاهيم الأمنية تغيرت خلال الفترات الأخيرة نظرًا للتطور التكنولوجى

اللواء هانى أبوالمكارم
اللواء هانى أبوالمكارم

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمى الثانى في أكاديمية الشرطة تحت عنوان "نحو تثقيف أمنى مجتمعى مستدام".

وقال اللواء هانى أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن الأمن يمثل ضرورة وجودية لاستمرار المجتمعات، وإن المفاهيم الأمنية تغيرت خلال الفترات الأخيرة نظرًا للتطور التكنولوجى الكبير، ليصبح الأمن مسئولية مجتمعية يتحملها الجميع.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أنه لا يمكن للأجهزة الأمنية وحدها مواجهة الأخطار الأمنية المتطورة إلا بالوعى المجتمعى الشامل ومشاركة الأمن والفرد ومؤسسات الدولة المختلفة معًا لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن الأكاديمية مضت فى خطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن مواجهة التحديات الأمنية لم تصبح عملًا أمنيًا فقط بل عمل مجتمعى مشترك، مشيرًا إلى أن دور أكاديمية الشرطة لا يقتصر فقط على تثقيف وتوعية طلبة الأكاديمية بل شمل طلبة الجامعات وموظفى المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال ورش العمل التى تهدف للتوعية من مخاطر المخططات التى تحيط بنا.

أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية نحو تثقيف امنى مجتمعى مستدام وزارة الداخلية اللواء هاني أبو المكارم

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