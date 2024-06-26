محافظ المنوفية يتابع أعمال قطع الفرمة بطريق 21

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال قطع الفرمة بطريق 21 (أشمون - طليا -البرانية - كمين أبو يوسف ) بداية من كوبري النجار بأشمون وحتي كمين أبو يوسف بطول 18كم، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة.



كما تابع أعمال قطع الفرمة بشارع المحطة بطول 250م، وأعمال صب الأدمة بشارع الجمعية الزراعية بمركز ومدينة منوف تمهيدًا لاعمال الرصف كونهم مناطق حيوية وهامة بالمدينة تخفف من الاختناقات المرورية.



وفي مركز ومدينة الشهداء، أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه جاري الانتهاء من تجنيب أعمدة الإنارة العامة ورفع مطابق الصرف الصحي بالقطاع الأخير بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة تمهيدًا لأعمال الرصف، حيث يتم تبطين الترعة ورصف كلا الجانبين المحيطين بالترعة.



وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.