الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب بطعنات نافذة فى القلب والصدر بالقليوبية

طعن
طعن

لقى شاب مصرعه إثر طعنات نافذة في القلب والصدر بسلاح أبيض بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم، مأمور مركز شرطة كفر شكر التخصصي، يُفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر شكر التخصصي، بوفاة شاب إثر طعنات نافذة في القلب والصدر بسلاح أبيض، بعد دخوله المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفرشكر، إلى المستشفى، وتبين مصرع شاب يُدعى "إسلام"، 24 سنة، مقيم بقرية أسنيت دائرة المركز، وتمت معاينة موقع الجريمة وتحديد الجناة وتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ظبط الجناة قبل الهروب خارج دائرة المركز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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