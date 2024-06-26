الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يجتمع بالكادر التدريسي والإداري بالمعهد النموذجي

اجتمع، اليوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، بتكليف من الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالكادر التدريسي والإداري بمعهد مطروح الابتدائي النموذجي، لمناقشة استراتيجيات تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للمعاهد النموذجية، واللغات.

_التعليم النموذجي



وتناول الاجتماع عددا من التعليمات والضوابط الخاصة بالتعليم النموذجي، وفقا لما ورد في اللائحة المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر الشريف، كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تعوق العملية التعليمية بالمعاهد النموذجية، والعمل على حلها، ودعم الإيجابيات، لتحقيق منظومة تعليمية متميزة لأبناء المعاهد النموذجية.

جاء الاجتماع بحضور السيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي، وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وياسر العوام، مدير التوجيه الفني، وفضيلة الشيخ محمد زيد مدير إدارة التعليم الإبتدائي، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية.