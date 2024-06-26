الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صالون بيت الحكمة الثقافي يناقش "غواية ظل" لـ محمد عطية محمود الأحد المقبل

غواية ظل
غواية ظل

يناقش صالون بيت الحكمة الثقافي، رواية "غواية ظل"، الصادرة عن بيت الحكمة للثقافة، للكاتب والناقد محمد عطية محمود، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل، في مقر بيت الحكمة باب اللوق.

ومن المقرر أن يناقش الرواية الناقد دكتور عادل ضرغام، على أن تدير اللقاء الكاتبة نورهان البسيوني.

غواية ظل

تعد رواية "غواية ظل" هي الجزء الثالث من مشروعه الروائي الذي بدأه قبل عدة سنوات بروايتي "دوامات الغياب" عام 2012، و"بهجة الحضور" عام 2020.

ومن أجواء رواية “ظل” والمقرر مناقشتها في صالون بيت الحكمة الثقافي نقرأ: عندما طلب "حلمي" أن يراني، لم يكن لديَّ الشجاعة للرد بالقبول ولا بالإيجاب؛ فأنا لست مخيَّرة في شيء!! منذ فتحت المحارة التي كانت تحتويني بداخلها، واقتنصها الصياد ومضى بها لتلاقي مصيرها الذي لم تُسئل عنه، ولم تعرف إلى أين تمضي.. كانت كل الخيالات تعدو في مخيلتي.. تشدني بخيوط من حرير نحو لحظات في أيام لن تسقط من الذاكرة، كان فراغي يكاد يملؤني، ويفترش الأيام التي مرت بعيدًا عن الأهل والأقارب في صقيع العالم وبرودته التي كادت تسكن روحي كما سكنت بدني، برغم ما أنا فيه من حياة تكاد تكون ملائمة لتحقيق بعض الطموحات.

نبذة عن الكاتب 

يشار إلى أن ضيف صالون بيت الحكمة الثقافي، محمد عطية محمود؛ كاتب وناقد مصري، أصدر إلى جانبه ثلاثيته الروائية، 7 مجموعات قصصية وكتابين مختارات قصصية، بالإضافة إلى 7 كتب نقدية في السرد. 

سبق وحصل الدكتور محمد عطية محمود على العديد من الجوائز، منها: جائزة إحسان عبدالقدوس، وجائزة اتحاد كتاب مصر، وجائزة مكتبة الإسكندرية، وجائزة النقد بالمسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة. كما شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية على المستوى المحلي والعربي.

صالون بيت الحكمة الثقافي رواية غواية ظل بيت الحكمة للثقافة محمد عطية محمود

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