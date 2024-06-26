"الموسيقى الفصحى" في بيت العود العربي.. الليلة

"الموسيقى الفصحى"، أمسية موسيقية، تعقد في بيت العود العربي، بمقره ببيت الهراوي خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم.

أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

ويحتضن بيت العود العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل موسيقي جديد وفريد من نوعه لفنان العود مصطفى سعيد.

حيث يقدم "سعيد" أمسية من الموسيقى الفصحى تحت عنوان “المقام العربي المعاصر”، تتناول معزوفات من الموسيقى العربية التي يعمل أستاذا لها منذ عام 2004 في بيت العود العربي فضلًا عن عمله أستاذًا في الجامعة الأنطونية ببيروت في لبنان منذ عام 2006. ولد سعيد في القاهرة عام 1983، تعرف على الموسيقى عندما كان طفلًا، وتعلم قراءة وكتابة النوتة الموسيقية عبر نظام (برايل) في سن مبكرة.. لاحقا درس في بيت العود العربي في القاهرة، وتعلم الموسيقى الغربية عبر المراسلات مع كلية (هالدي) للمكفوفين وضعاف البصر.

كما فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع "تحقيق المخطوطات" العام الحالي عن دراسته بعنوان "سفينة الملك ونفيسة الفلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، حيث قام بدراسة منهجية مستوعبة تبرز تمكنا في المادة العلمية، وقدرة على التحليل والفهم والنقد، وبذل أقصى جهدا في خدمة النص من جهة ترتيبه، وتقريبه للقارئ، وهو أول تحقيق متكامل بالمفهوم العلمي، فقد تضمن دراسة معمقة، وجداول إحصائية بالألحان والوصلات.

ومصطفى سعيد مؤلف موسيقي، وعازف عود، وباحث في علوم النغم. من مواليد القاهرة 1983. حاصل على ليسانس الأدب الإنجليزي من جامعة عين شمس بالقاهرة 2003، ودرجة الماجستير 2010. ودرجة الدكتوراه 2023 من جامعة الروح القدس في لبنان.

صيد الذئاب بمركز الحرية للإبداع الفني

في سياق متصل، وضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية "صيد الذئاب"، الصادرة عن دار المفكر العربي للنشر.

ويشارك في أمسية مناقشة رواية "صيد الذئاب" مؤلفا الرواية: أحمد شنب وحسام أبوالعلا، ويناقشهما في الرواية كل من الناقد الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والناقدة الدكتورة نجلاء نصير، وتدير الأمسية الكاتبة نجلاء خليل.