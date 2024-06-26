خروجة ليلية في شرم الشيخ.. إليك خريطة الانبساط في مدينة الجمال

يقصد الكثير من الأسر مدينة شرم الشيخ الساحرة لقضاء إجازة المصيف بها، وتبحث عن أماكن مميزة يمكن لهم قضاء رحلتهم بها، والاستمتاع من خلالها، وتعرض «الدستور» لقرائها خريطة بأفضل أماكن الخروج ليلًا بمدينة شرم الشيخ.



خليج نعمة

تزخر مدينة شرم الشيخ بمناطق نزه متعددة منها خليج نعمة حيث يعد خليج نعمة من اهم المناطق السياحية بالمدينة لما يتمتع به من خدماتمتكاملة يتم توفيرها للزوار، ويحتوي 300 بازار ومحل تجاري يقصده زوار المدينة الساحلية، بجانب عددًا من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى المناطق الشاطئية، وعددًا من أفضل الفنادق التي يحمل العلامة الخضراء، ويقصده الزوار من السياح والمصريين عنده زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

ويطلق الكثير من زوار مدينة شرم الشيخ علي خليج نعمة اسم شانزليزيه شرم الشيخ، وذلك لما يتمتع به الخليج من حيوية وحركة مستمرة طوال الليل، كما يتم تقديم حفلات وأجواء مبهجة تساعد على السهر فيه حتى الشروق.



سوهو سكوير شرم الشيخ



تعتبر منطقة سوهو سكوير شرم الشيخ من أهم معالم مدينة شرم الشيخ والتي تجذب السياح والمصريين، حيث شهدت المنطقة أعمال تطويرمتعددة ساهمت في تغيير المنطقة السياحية وجعلها وجهة للزائرين وتتميز المنطقة بأعمال النظافة وتوافر كاميرات مراقبة متكاملة، ونافورة راقصة مميزة يقصدها الزوار دائمًا، حيث يضفي جمال المنطقة الذي يميل للتصميم الاوربي جمالًا لها جعلها وجهة دائمة للزوار.



ويمكن للزائرين لمدينة شرم الشيخ التمتع بالتزلج على الجليد بمنطقة بسوهو سكوير حيث يتوافر منطقة مخصصة لذلك، كما يتميز سوهوسكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، بمواصفات عالمية، ويأتي اليها عازفين موسيقي عالميين.

كما يتميز سوهو سكوير شرم الشيخ بمجموعة من المسارح الكبيرة والتي يتم تنظيم عروض ترفيهية عليها بجانب توافر مطاعم مميزة لمتخلف الاكلات حول العالم للاستمتاع بتجربة زيارة المدينة الساحلية.



السوق التجاري ومسجد الصحابة

يمكن لزوار مدينة شرة الشيخ الاستمتاع خلال جولتهم المسائية بالمدينة بزيارة منطقة مسجد الصحابة ذات التصميم الفريد والمميز، بجانب التحول بمنطقة السوق القديم احد اشهر المناطق للتسوق، بجانب زيارة مول مول الميركاتو بهضبة أم السيد، والتي يمكن أن يقضي الزوارخلالها رحلة مميزة وغنية بالمتعة.