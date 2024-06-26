الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خروجة ليلية في شرم الشيخ.. إليك خريطة الانبساط في مدينة الجمال

شرم الشيخ
شرم الشيخ

يقصد الكثير من الأسر مدينة شرم الشيخ الساحرة لقضاء إجازة المصيف بها، وتبحث عن أماكن مميزة يمكن لهم قضاء رحلتهم بها، والاستمتاع من خلالها، وتعرض «الدستور» لقرائها خريطة بأفضل أماكن الخروج ليلًا بمدينة شرم الشيخ.
 

خليج نعمة

 

تزخر مدينة شرم الشيخ بمناطق نزه متعددة منها خليج نعمة حيث يعد خليج نعمة من اهم المناطق السياحية بالمدينة لما يتمتع به من خدماتمتكاملة يتم توفيرها للزوار، ويحتوي 300 بازار ومحل تجاري يقصده زوار المدينة الساحلية، بجانب عددًا من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى المناطق الشاطئية، وعددًا من أفضل الفنادق التي يحمل العلامة الخضراء،  ويقصده الزوار من السياح والمصريين عنده زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

 

ويطلق الكثير من زوار مدينة شرم الشيخ علي خليج نعمة اسم شانزليزيه شرم الشيخ، وذلك لما يتمتع به الخليج من حيوية وحركة مستمرة طوال الليل، كما يتم تقديم حفلات وأجواء مبهجة تساعد على السهر فيه حتى الشروق.
 

سوهو سكوير شرم الشيخ
 

تعتبر منطقة سوهو سكوير شرم الشيخ من أهم معالم مدينة شرم الشيخ والتي تجذب السياح والمصريين،  حيث شهدت المنطقة أعمال تطويرمتعددة ساهمت في تغيير المنطقة السياحية وجعلها وجهة للزائرين وتتميز المنطقة بأعمال النظافة وتوافر كاميرات مراقبة متكاملة، ونافورة راقصة مميزة يقصدها الزوار دائمًا، حيث يضفي جمال المنطقة الذي يميل للتصميم الاوربي جمالًا لها جعلها وجهة دائمة للزوار.
 

ويمكن للزائرين لمدينة شرم الشيخ التمتع بالتزلج على الجليد بمنطقة بسوهو سكوير حيث يتوافر منطقة مخصصة لذلك، كما يتميز سوهوسكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، بمواصفات عالمية، ويأتي اليها عازفين موسيقي عالميين.

 

كما يتميز سوهو سكوير شرم الشيخ بمجموعة من المسارح الكبيرة والتي يتم تنظيم عروض ترفيهية عليها بجانب توافر مطاعم مميزة لمتخلف الاكلات حول العالم للاستمتاع بتجربة زيارة المدينة الساحلية.
 

السوق التجاري ومسجد الصحابة

 

يمكن لزوار مدينة شرة الشيخ الاستمتاع خلال جولتهم المسائية بالمدينة بزيارة منطقة مسجد الصحابة ذات التصميم الفريد والمميز، بجانب التحول بمنطقة السوق القديم احد اشهر  المناطق للتسوق، بجانب زيارة مول مول الميركاتو بهضبة أم السيد، والتي يمكن أن يقضي الزوارخلالها رحلة مميزة وغنية بالمتعة.

شرم الشيخ أجازة المصيف الدستور خليج نعمة سوهو سكوير شرم الشيخ حفلات شانزليزيه شرم الشيخ مسجد الصحابة

مواد متعلقة

بعد إنقاذ 24 سائح.."محميات البحر الأحمر" تشكل لجنة لبحث واقعة شحوط مركب سفاري

ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم.. وانتعاش الرحلات البحرية لمواجهة الطقس

على متن 24 طائرة.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح أوروبى اليوم

"سياحة البحر الأحمر": لا مفقودين أو وفيات بين حجاج المحافظة

تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا وتداول 29 ألف طن بضائع

صحة "البحر الأحمر" تعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بـ100 سيارة.. "إسعاف البحر الأحمر" تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة