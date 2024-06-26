البرلمان يهنئ النائبة نجلاء باخوم على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

توجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بالتهنئة للنائبة نجلاء باخوم لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث بعنوان “تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي”.

حزب الشعب الجمهوري

وعلقت النائبة نجلاء باخوم قائلة: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله اشكر مجموعة من الكيانات لها اثر فى هذه الدراسة اولا المجلس لترشيحي لهذا المكان وأشكر الأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام وحزب الشعب الجمهوري ورئيسه الذى رسخ أمور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة واشكر لجنة التضامن الاجتماعي واشكر من حضر مناقشة البحث، وكل قيادات الاكاديمية العسكرية الممثلة فى مدير الاكاديمية وكلية الدفاع.

الأمن القومي

وأضافت:" قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القومي وهي تضافرية الجهود، وأدركنا أن الأمن القومي مسؤولية الجميع".

وتابعت:" اهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس وأدعو الزملاء للتقديم فى هذه الدراسة لانها عظيمة ومهمة.

قانون المرافعات المدنية

ويواصل مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا "FEDA".