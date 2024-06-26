فيسبوك وانستجرام يستخدما بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي.. تعرف على كيفية حمايتها

تواصل شركة ميتا Meta خططها لتدريب وتحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي الخاص به، عبر تمشيط منشورات المستخدمين العامة على Facebook و Instagram ، حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلاحق شركات التكنولوجيا بيانات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي للمضي قدمًا في سباق الذكاء الاصطناعي وتستخدم شركةجوجل Google وأوبن إيه آي OpenAI بيانات من منصات متعددة لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ووفقًا لما أوردته قناة فوكس نيوز فإن Meta تواكب الحدث بدمج بيانات منشوراتك العامة على شبكتي Facebook وInstagram في ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها دون تقديم خيار إلغاء الاشتراك للمستخدمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم Meta في بيان ردًا على استفسار قدمته القناة الأمريكية: "يتم استخدام المعلومات العامة عبر الإنترنت لتدريب الذكاء الاصطناعي. وهذا ليس فريدًا بالنسبة لخدماتنا. نحن ملتزمون ببناء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ونعتقد أنه مهم وأن يفهم الناس كيف ندرب النماذج التي تدعم منتج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا".

تدريب Meta على الذكاء الاصطناعي

وفقا لتقرير فوكس نيوز، تستخدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى، مثل تلك التي تنشئ الصور، بياناتك الشخصية للتدريب.

وقامت شركات مثل Google وOpenAI بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام البيانات المشتركة على الإنترنت.

وفي حين أن هذه الشركات لم تقم بتغذية بيانات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مباشرةً إلى الذكاء الاصطناعي، فقد اعتمدوا على البيانات التي نشرها الناشرون والمواقع الإلكترونية الصغيرة، كما أبرموا اتفاقيات مع كبار الناشرين والشركات مثل News Corp وReddit لاستخدام المحتوى الخاص بهم بشكل قانوني.

ومع ذلك، فإن تدريب Meta على الذكاء الاصطناعي مختلف، حيث ستستخدم الشركة كل تفاصيل حياتك الشخصية التي نشرتها علنًا. ويتضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو في خلاصتك والتسميات التوضيحية على منشوراتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

ولا يمكن لـ Meta استخدام هذه المعلومات إلا إذا كان لديك حساب عام وسيتم حفظ الحسابات الخاصة وقصص Facebook وInstagram وبيانات المواضيع.

وتقول Meta إنها لا تستخدم أيضًا أي شيء بدءًا من المراسلة الخاصة والمباشرة على Facebook وInstagram، حتى للأشخاص الذين لديهم حسابات عامة.

ليس لدى المستخدمين في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي ليس لديها قوانين وطنية لخصوصية البيانات طريقة أكيدة لمنع Meta من استخدام بياناتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ومن المثير للاهتمام أن المستخدمين في كل العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ربما لم يعرفوا أبدًا أن Meta تستخدم بياناتهم الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي لولا الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي سن قوانين تجعل الشركات تكشف عن كيفية حصولها على البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها - وعرض إلغاء الاشتراك. وبسبب هذه القوانين، اضطرت Meta إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير السياسة.

كيفية منع Meta من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي

ولا يمكنك منع Meta من تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على بياناتك الشخصية إلا إذا جعلت حسابك على Facebook أو Instagram خاصًا.

والخيار الآخر لمنع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من استخدام بياناتك الشخصية هو حذف منشوراتك العامة.