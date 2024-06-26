الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب بلجيكا يبحث عن بطاقة التأهل أمام أوكرانيا في يورو 2024

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا

يلتقي منتخب بلجيكا نظيره أوكرانيا، في قمة مرتقبة على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

 

منتخب بلجيكا يبحث عن بطاقة التأهل أمام أوكرانيا

ويسعى منتخب بلجيكا، بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، أملًا في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وكان منتخب بلجيكا قد خسر بشكل مفاجئ أمام سلوفاكيا بهدف نظيف، قبل أن يتغلّب على رومانيا بهدفين نظيفين في أول جولتين من المسابقة الأوروبية.

في المقابل، يرغب منتخب أوكرانيا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتخطي عقبة دور المجموعات.

وبدأ منتخب أوكرانيا مشواره بالخسارة أمام رومانيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلب الطاولة ويفوز على سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في أول جولتين من بطولة يورو 2024.

 

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منتخب البرتغال يبحث عن العلامة الكاملة أمام جورجيا في يورو 2024

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تحديد أول مواجهات دور الـ16 ببطولة يورو 2024

 

منتخب رومانيا يتحدى سلوفاكيا 

في المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب رومانيا نظيره سلوفاكيا، على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخبان في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل الأخرى للأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب رومانيا حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024، برصيد 3 نقاط، متفوقًا على بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا أصحاب المراكز التالية على التوالي برصيد 3 نقاط أيضًا لجميعهم.

بلجيكا أوكرانيا يورو 2024 منتخب بلجيكا رومانيا سلوفاكيا

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