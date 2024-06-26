محافظ الفيوم يشهد تسليم لحوم صكوك الأضاحي والإطعام للأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي، والمقدرة بـ 2 طن لحوم، مقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف.

محافظ الفيوم يشهد تسليم لحوم صكوك الأضاحي

وثمن محافظ الفيوم، جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجهود المسئولين بمديرية أوقاف الفيوم، في توفير المساعدات المتنوعة للأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواء من خلال صكوك الأضاحي والإطعام، أو توفير اللحوم البلدية الطازجة، مؤكدًا استمرار التعاون والتشبيك بين المحافظة من جهة، وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

وأضاف "الأنصاري"، أن المحافظة حريصة على توفير المساعدات اللازمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بالقرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وتسعى دائما لمد يد العون لهم، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وبإشراف من المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، التى تم تسليمها اليوم تزن 2 طنًا، وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن كمية لحوم الأضاحي المستهدف توزيعها هذا العام تبلغ 45 طنًا، بزيادة 15 طنًا عن العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بشكل دوري مع زيادة عدد المستفيدين خلال الدفعات المقبلة.

فيما أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم سيتم توزيعها على عدد 2000 مستفيدًا بمختلف مراكز المحافظة، منهم 800 مستفيد بالمناطق الأكثر احتياجًا بمركزي الفيوم وإطسا، بواقع 400 مستفيد بكل مركز من المركزين، و1200 مستفيد بمراكز أبشواي وسنورس، وطامية ويوسف الصديق، بواقع 300 مستفيد بكل مركز.

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم