المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 ومواصفات الأسئلة والامتحان

يؤدي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2024 امتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، لذا ازداد محرك البحث جول علي البحث عن المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وجاءت مواصفات امتحان مادة الفيزياء الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

توجيهات التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 لامتحان الفيزياء

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدة توجيهات لطلاب الثانوية العامة 2024، وهي:

أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته.

في حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

يجب على الطالب التركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.

ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملا بقلم جاف أزرق.

يوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها.

غير مسموح تماما بكتابة في كتيب المفاهيم كما يجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان.

كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير.

الأسئلة الاسترشادية الهامة فى منهج مادة الفيزياء

وجاءت الأسئلة الاسترشادية الهامة فى منهج مادة الفيزياء، تتضمن أفكارًا لن يخرج عنها امتحان آخر العام، علمًا بأن امتحان مادة الفيزياء يتضمن 46 سؤالًا، منهم سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2024.

ويتكون امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، من 46 سؤال بـ 60 درجة، مقسمين إلى سؤالين مقالي بـ 4 درجات و44 سؤال موضوعي بـ 56 درجة.

ويأتي توزيع الدرجات كما يلي:

الفصل الأول عدد درجاته في الامتحان 8.5 درجة.

الفصل الثاني عدد درجاته في الامتحان 11.5 درجة.

الفصل الثالث عدد درجاته في الامتحان 15.5 درجة.

الفصل الرابع عدد درجاته في الامتحان 7 درجات.

الفصل الخامس عدد درجاته في الامتحان 4.5 درجة.

الفصل السادس عدد درجاته في الامتحان 3 درجة.

الفصل السابع عدد درجاته في الامتحان 4 درجات.

الفصل الثامن عدد درجاته في الامتحان 6 درجات

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