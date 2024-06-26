عداء أم تهدئة.. كيف سيتعامل رئيس إيران القادم مع الولايات المتحدة؟

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أهمية انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجري يوم الجمعة المقبل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل العداء والخلاف المستمر بين البلدين منذ عام 1979 عقب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت المجلة أنه بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية، فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في ظل عدم الثقة المتبادل بين الجانبين.

لماذا يخشى مرشحي الرئاسة الإيرانية التقارب مع أمريكا

وقالت تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم، أن الولايات المتحدة أصبحت غير جاذبة للإيرانيين، لذا إيران ليست مستعدة لعودة العلاقات لأنها غير مقتنعة بأن الولايات المتحدة قادرة على تقديم تخفيف دائم للعقوبات.

وأشارت بارسي إلى أن التوترات بين البلدين تتوقف بشكل كبير على قيادتيهما لذا منصب رئيس الدولة في حسم العلاقات، ولكن الشكوك المتبادلة متجذرة داخل الحكومتين الإيرانية والأمريكية، فكثيرا ما ترى طهران أن واشنطن تسعى إلى إسقاطها، لأن جارتيها أفغانستان والعراق خضعتا لتغيير النظام الذي فرضته الولايات المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال أزاده زاميريراد، نائب رئيس قسم الأبحاث في أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، هذا ما ستسمعه غالبًا من صناع السياسة الإيرانيين، لأن فكرة أي رئيس أمريكي سيسعى إلى تغيير النظام في إيران أمر مشترك بين جميع ألوان الطيف السياسي داخل إيران، وليس فقط بين المتشددين".

وأوضحت "فورين بوليسي" أن إيران كانت على رأس أولويات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فقد الاتفاق النووي لعام 2015، وقت وجود الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني، المعتدل وتضمن الاتفاق منع إيران من الحصول على سلاح نووي؛ وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بتحرير البلاد جزئيًا من العقوبات لكن دفع قرار الرئيس السابق دونالد ترامب المفاجئ بالانسحاب من الاتفاق في عام 2018 إيران إلى تعزيز قدراتها النووية مرة أخرى.

وبعد انتخاب جو بايدن عام 2021، شارك أكثر من 150 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس دعاه إلى إعادة الدخول في الاتفاق النووي لكنه لم يفعل ذلك، ولم ينفق رأس ماله السياسي سعيًا إلى توثيق العلاقات مع طهران، وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة بين بايدن وترامب، فإن أيًا من المرشحين الرئاسيين لا يمثل خيارًا جذابًا لإيران.

وقالت بارسي إنه ترامب قد يعقد صفقة من نوع ما مع إيران، لكن لا يمكن التنبؤ به ويُنظر إليه على أنه شخص لا يمكن التحكم فيه.

وفي إيران، يعمل المرشد الأعلى علي خامنئي البالغ من العمر 85 عامًا على تعزيز النظام السياسي بالموالين لمنع الصراعات الانتقالية على السلطة أو فراغ السلطة في حالة وفاته وكان يُنظر إلى ابراهيم رئيسي الرئيس السابق الذي قتل في حادث طائرة الشهر الماضي باعتباره أحد خلفاء خامنئي المحتملين.

مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد ابراهيم رئيسي

وقالت المجلة الأمريكية إن العديد من الإيرانيين يعتقدون أن البلاد من المرجح أن تشهد رئيسًا متشددًا آخر مقربًا من خامنئي حيث يوجد مرشح إصلاحي واحد فقط من بين المرشحين الستة الذين تمت الموافقة عليهم للتنافس في انتخابات هذا الأسبوع وقد تضاءلت نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات الوطنية في السنوات الأخيرة.

وبغض النظر عمن سيحل محل رئيسي، لا يبدو أن أي شخصية سياسية إيرانية مستعدة لتحمل المخاطر السياسية المتمثلة في التقارب مع الولايات المتحدة.

وتابعت بارسي “لا يوجد حاليًا سياسي مثل روحاني، الذي كان على استعداد للاستثمار في التقارب مع واشنطن، فقد أتت سياسات روحاني بثمارها في البداية، وأثبتت خطأ خصومه ووقعت طهران وواشنطن على الاتفاق، ولكن بعد ذلك بدأت المشاكل فقد كان التنفيذ صعبا، ثم انسحب ترامب، وفشل بايدن في العودة إلى الاتفاق واليوم، لا يريد السياسيون الإيرانيون إنفاق الكثير من الجهد على العلاقات الأمريكية”.

وبدلا من ذلك، ركز قادة إيران بشكل متزايد على بناء العلاقات مع روسيا والصين، فالتجارة الثنائية بين إيران والصين وروسيا آخذة في النمو؛ كما تدر تجارة النفط الخام مع الصين الآن إيرادات بقيمة 150 مليون دولار يوميًا وأصبحت روسيا وإيران أيضًا شريكين تجاريين وثيقين وحلفاء عسكريين.

وقالت دانا سترول، مديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن خطر وجود "محور رجعي" بين روسيا وإيران والصين يتحدى أمن وسيادة شبكة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة هو أحد الأولويات الأمنية الأكثر إلحاحًا وإلحاحًا في هذا القرن.

ومع ذلك، وسط التوترات المستمرة، يستمر الحوار المتردد بين الولايات المتحدة وإيران ومن المهم تكتيكيًا واستراتيجيًا لكلا الجانبين التأكد من عدم حدوث أي تصعيد غير ضروري.