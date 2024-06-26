محافظ أسيوط: تنظيم دورات تدريبية للأطفال بمناسبة بدء الإجازة الصيفية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير دورات تدريبية بمركز التدريب على علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة للأطفال من سن 10 سنوات بمناسبة بدء الأجازة الصيفية وذلك في عدة مجالات منها مجال البرمجة المرئية والفوتوشوب والأوفيس والانترنت واللغة الانجليزية وذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم برامج تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الأطفال وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري ومواكبة التطورات العصرية ومعرفة كافة أشكال تكنولوجيا المعلومات لتكوين جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

تنظيم دورات تدريبية لكافة فئات المجتمع من الأطفال والشباب

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لمركز التدريب على علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات مؤكدًا تميزه على مستوى المحافظة والصعيد حيث يقدم برامج تدريبية متنوعة لجميع الأعمار ومنهم الشباب لتلبى احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل.

يأتي ذلك فضلًا عن الدورات التي يقدمها للعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الأداء وخلق كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بنطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية.

من جانبه، أوضح أحمد مدكور مدير مركز التدريب بالديوان العام إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط يتم تنظيم دورات تدريبية لكافة فئات المجتمع من الأطفال والشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لافتا إلى إنه بمناسبة بدء الأجازة الصيفية تم وضع خطة تدريبية للاطفال من سن 10 سنوات لتدريبهم في مجال البرمجة المرئية للتعرف على مفاهيم البرمجة الأساسية وعلى لغة سكراتش وتعليمهم كيفية استخدم الخوارزميات في الحياة والتسلسل والحلقات التكرارية والشروط المنطقية فضلا عن دورات على برامج الأوفيس (Microsoft word- Microsoft PowerPoint- Microsoft Excel) ودورات لتعليم أساسيات الحاسب الآلي والانترنت ونظام تشغيل ويندز 10 بالإضافة إلى تعلم برامج الفوتشوب وكيفية استخدامها وذلك بأسعار مخفضة تراعى البعد الإجتماعى ولا تهدف للربح مؤكدًا أن المركز يخدم جميع أبناء أسيوط بمختلف أعمارهم ومعتمد من جهات عديدة مما يجعله في مقدمة المراكز المتميزة.