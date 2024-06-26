رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

أعلن مؤدي المهرجانات أورتيجا تعرضه لأزمة صحية وإصابته بكسر في القدم، وهو ما تسبب في اختفائه عن الساحة الفنية خلال الفترة السابقة.



وشارك "أورتيجا" جمهوره صورة لقدمه المكسورة، وهي ملفوفة برباط ضاغط وبعض الأدوات الطبية الخاصة بكسر العظام، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام.

وكتب أورتيجا: "الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله".

وأضاف "أورتيجا":"النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتی علشان متفهمش غلط والناس تديني عزري، علشان في ناس معينه بقيت بتتكلم بطريقه أن أورتيجا بيتنك والشغل التعبان ده".



وتابع ":"عاوز أقولكم أورتيجا بيتنفخ، فى حبيت أوضح للناس اللي مش فهمه حاجة، وأنا فهمتكم أدوني عزري بقي، والحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجه بتحصل ويارب أبعد عننا العين علشان بقت مکشوفه وواضحة أوي".