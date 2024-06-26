الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 12 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

لحوم
لحوم

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لـ حماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 12 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 6746.4 كجم لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة، وضبط 5785.5 كجم لحوم بيضاء غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 44 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى مديريتي الصحة مباحث التموين اللحوم والأسماك حملات ضبط الأسواق

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