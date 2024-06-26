الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة  لثورة 30 يونيو.

وجاء نصها كالتالي:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد،

يشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013، تلك الثورة التي مثلت حدثًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت عن حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها.

المناسبة الوطنية

وإنني إذ أنتهز هذه المناسبة الوطنية، لأدعو الله عز وجل أن يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الأبي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وفخامتكم بألف خير وسعادة.

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نقيب الفلاحين: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من ظاهرة التصحر

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

وخلال الـ10 سنوات الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو، تبنت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استراتيجية طموحة بملف العمل على كل المستويات؛ للنهوض بالأيدي العاملة التي كانت ولا تزال وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس.

خطط وبرامج عصرية 

وعلى مدار هذا العقد، ترجمت وزارة العمل توجيهات الرئيس إلى خطط وبرامج عصرية استفاد منها الملايين من العمال في قطاعات الدولة، وحققت الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما لم تتخل الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة التي تبني الحاضر والمستقبل، حيث أكد الرئيس السيسي بأكثر من مناسبة أن الجهاد الخارق الذي بذلته سواعد مصر بكل المشروعات القومية أسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات.

رئيس مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو رئيس الجمهورية

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