محافظ أسيوط يلتقي أعضاء اتحاد الطلاب ويُكرم المتميزين

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعض طلاب أعضاء اتحاد طلاب مدارس أسيوط التابع لمديرية التربية والتعليم، وأعلن دعمه الكامل لتفعيل المشاركات المجتمعية والمبادرات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بمشاركة طلاب المدارس والجامعات.

حضر اللقاء نفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز الانجازات والمشروعات التي تمت بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بقرى المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابع يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

نشر ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهم المشروعات التي يجري تنفيذها بلغت تكلفتها الإجمالية 44 مليار جنيه وتشمل أكثر من 2000 مشروع في كافة القطاعات.



واستمع المحافظ، إلى بعض أفكار ومقترحات الطلاب ومبادرتهم التي يجرى تنفيذها والخاصة بتوزيع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من الامتحانات بكافة مدارس وإدارات المحافظة من خلال التنسيق والتعاون مع طلاب الاتحادات الطلابية بمختلف الإدارات التعليمية وبدعم ومشاركة مجتمعية.

ورحب المحافظ بأعضاء الاتحادات الطلابية، موجهًا لهم الشكر على مجهودهم وأفكارهم ومبادراتهم، معلنًا دعمه الكامل للمبادرات المجتمعية وتحفيز الطلاب على تعميم تلك المبادرات تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وحثهم على المشاركة في المبادرات الخاصة بالتجميل والنظافة وتطوير القرى والميادين بالمحافظة.



وأكد اللواء عصام سعد، على أهمية نشر الثقافة وتوعية الطلاب بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وخطط التنمية من خلال الزيارات الميدانية والرحلات لأهم المشروعات بالقرى والمراكز، معلنًا استعداده الكامل لمواصلة تنفيذ خطة المحافظة لدعم وتنظيم رحلات وزيارات ميدانية لطلبة الجامعات والمدارس لزيارة المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات وتنمية حقيقية ومستدامة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف، ومشاهدة حجم الإنجازات على أرض الواقع وأهمية تلك المشروعات.

وفي نهاية اللقاء أعلن المحافظ عن تكريمه للطلاب المتميزين في كافة المجالات؛ تحفيزًا لهم وحثهم على الجد والاجتهاد والمشاركة في الأعمال التطوعية والخدمية.

كما عبر الطلاب عن سعادتهم بلقاء الوزير المحافظ ودعمه الكامل لهم في مبادراتهم التطوعية والمجتمعية، معلنين استعداداهم الكام لللمشاركة في الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية بمديريات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم وقطاع المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع