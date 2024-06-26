الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد التجهيزات للوقوف على مستوى الجاهزية للعام الدراسي القادم

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية التجهيزات بالقطاعات والكليات ، والاستعدادات للعام الدراسي 2024-2025م 
 

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث.

 تفاصيل الزيارة

بدأت الزيارة بتفقد مبنى الإدارة الرئيسي للجامعة، ومراجعة جميع التجهيزات بالمبنى من مكاتب إدارية للقيادات الجامعية، والقيادات الإدارية، والقطاعات المساعدة، كما تم مراجعة التجهيزات النهائية بمسرح الجامعة، ثم تلى ذلك زيارة مبنى البرامج الهندسية والمرور على المدرجات الدراسية، وتجهيزات المعامل الخاصة باحتياجات البرامج الهندسية والإستعدادات للعام الدراسي الجديد، ثم مبنى برامج كلية التمريض ومراجعة كافة التجهيزات من المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل ومراجعة كافة التجهيزات المعملية واللوجستية الخاصة بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية للتأكد من الجاهزية لبدء تشغيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المزمع بدء الدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2024-2025م.

كما تم تفقد مبنى المعامل المركزية بالجامعة والذي يضم 43 معمل لخدمة جميع القطاعات بالجامعة والتأكد من انتهاء جميع التوريدات الخاصة بالأجهزة، وتم الإطلاع على المخطط العام للجامعة والتأكد من انتظام عمليات الصيانة المستمرة للجامعة.

وفى ختام الزيارة، تفقد المدينة الجامعية بمدينة المنصورة الجديدة ومراجعة عمليات الصيانة والتأهيل للعمارات التي دخلت الخدمة، كما تم المرور على العمارات المخطط دخولها العام الدراسي الجديد والتأكد من الأثاث والتجهيزات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة المنصورة محمد عطيه البيومي

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