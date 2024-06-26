الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتبة لـ"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يحاول إنهاء المستقبل الفلسطينى بقتل الأطفال والنساء

الاحتلال
الاحتلال

علقت الكاتبة والباحثة السياسية من رام الله، تمارا حداد، على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي شبه الممنهج للنساء والأطفال في العدوان القائم على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الكيان الإسرائيلي يركز على الأطفال والنساء لأكثر من هدف بالتحديد الأطفال هى أولًا: لإنهاء الحالة المستقبلية في أرض قطاع غزة حتى لا يكبر هؤلاء وأن يحول نوعًا ما إلى حالة الانتقام، لافتًا إلى أن الطفل الفلسطيني عندما ينظر إنه قُتل أحد من أفراد عائلته وأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تدمير البنية التحتية، فبالتالي يخلق لهذا الطفل نوعًا ما من عملية نمو هذه الحالة المجابة للمقاومة.

وأضافت أن استهداف الاحتلال الأطفال الفلسطينيين لإنهاء حالة المقاومة عند الطفل الفلسطيني، ثانيًا: أن هناك إشكالية بالنسبة للكيان الإسرائيلي وهي الديمغرافيا الفلسطينية التي تعتبر أكثر المشاكل التي تؤرق الكيان الصهيوني تحديدًا قطاع غزة، حيث الكثافة السكانية العالية، فيحاول قدر الإمكان تقليل هذا العدد السكاني، كون أنها أصبحت الآن في هذه الفترة الحالية الديمغرافيا الفلسطينية أعلى وأوسع وأشمل من الديمغرافيا الإسرائيلية وتحديدًا في الضفة وأيضًا قطاع غزة والداخل المحتل.

وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني يعمل على تقليل عدد السكان سواء كان بالقتل وعملية التجويع أو حتى على مستوى التهجير القصري، أو حتى على مستوى التهجير القصري أو الطوعي الذين يحاولون زرعه بين صفوف النساء لأزواجهن ولعائلتهن أن يخرجوا من أرض قطاع غزة بطرقهم المختلفة، منوهًا بأن جيش الاحتلال يحاول إنهاء المستقبل الفلسطيني بقتل الأطفال والنساء.

 

 

قطاع غزة الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي

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