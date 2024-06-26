الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة في ضيافة معسكر إعداد القادة لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى فعاليات معسكر إعداد القادة لطلاب المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بمدينة جمصة، أمس الثلاثاء.
 

بحضور الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  حازم نصر الصحفي بجريده الاخبار، إيهاب ناصر خليفة رئيس مجلس إدارة المعهد، الدكتور رضا سلامة عميد المعهد، الدكتور ابتسام رفعت وكيل المعهد للتعليم والطلاب، الدكتور مجدي سويدان وكيل المعهد للتدريب ورعاية الشباب.

 

تفاصيل الفعاليات 

وتم عمل لقاء مفتوح مع الطلاب المشاركين بالمعسكر تحدث خلاله الدكتور شريف خاطر عن أهم قضايا الشباب، ودور الدولة الهام لدعم شبابها، وما تقدمه من إنجازات في ملف التعليم الجامعي في ضوء رؤية مصر 2030 مؤكدًا أن شباب الجامعات هم مستقبل الدولة المشرق. 
 

وأشار إلى أن كيان مؤسسات الدلتا التعليمية استطاع أنه يحتل مكانه قوية بين مؤسسات التعليم الخاص لما يهتم به من برامج وطرق تعليم تؤهل خريج مميز بسوق العمل يستطيع مواكبة تطورات العصر.

وتناول الحديث أيضا دور الدولة في إضافة جامعات في مختلف المحافظات، افتتاح الجامعات الأهلية والخاصة، في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة، مؤكدا علي أهمية تنمية الوعي الشبابي من خلال المعسكرات والبرامج التدريبية لشباب الجامعات، معربًا عن سعادته لما شاهده بالمعسكر من إلتزام ووعي الطلاب، مؤكدًا أن مجال الخدمة الإجتماعية من أهم المجالات التي تنشر الوعي الاجتماعي.

 

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه
جانب من المشاركه
جانب من المشاركه
IMG-20240626-WA0003
IMG-20240626-WA0003
IMG-20240626-WA0002
IMG-20240626-WA0002
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة جمصة

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