الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر استعدادات مدارس دمياط للعام الدراسي الجديد (صور)

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة  دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع  مديري المدارس الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، بحضور محمد الحمزاوي مدير عام الإدارة وأحمد أبو شحاته وكيل الإدارة وأيمن الباز مدير التعليم الابتدائي بإدارة دمياط.


 

جاء ذلك لمناقشة استعدادات مدارس المرحلة الابتدائية بإدارة دمياط للعام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


 

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددًا من النقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، وإعادة تدوير الموارد البشرية والإدارية والعمل على دراسة إمكانية الانتهاء من تقليص المدارس الفترة المسائية والانتهاء من تشغيل المدارس التي تعمل بإدارتين منفصلتين في مبنى واحد وسرعة اتخاذ اللازم حيال الرفع من موقع الإحصاء بالتنسيق مع جهات الاختصاص ومجالس الأمناء.


 

وخلال الاجتماع وجه وكيل الوزارة، بإعداد خريطة وقائمة بالمدارس التي يجوز التحويل منها أو إليها محددة لكل صف والأعداد المسموح بالتحويل منها أو إليها بكل صف بكل مدرسة وذلك طبقا للكثافات المقررة وترسل للمديرية وتعلن على موقع الإدارة التعليمية والإعلان عن المدارس التي لا يجوز التحويل إليها، بالإضافة إلى تحديد خريطة للتكامل بين المدارس المتجاورة وذلك لفك الكثافات على مستوى الفصول أو الصفوف إعادة التنسيق.

 

عقد اليوم  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم   دمياط، اجتماعا موسعا بالمراحل التعليمية والتناسيق المختلفة والإحصاء، وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

 

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