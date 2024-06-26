ضبط 2.5 طن سكر و3 أطنان محسن زراعى وكبريت خلال حملة تموينية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملة تموينية للرقابة على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال،رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعه سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت تلك الحملات عن:بمركزى دمنهور ورشيد تم ضبط طن ذرة و1080عبوة بسكوت مجهول المصدر و300 كجم جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية و400 كجم جبنة مجهولة المصدر و50 كجم مسلى صناعى و100 كجم مواد خام و2000 كيس فارغ و50 صفيحة جبنة مجهولة المصدر بمصنع جبنة موزاريلا بدون ترخيص بالإضافة لضبط 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ضبط طن محسن زراعى وآخر كبريت مجهول المصدر



وفى مراكز بدر وأبو المطامير وكفر الدوار تم ضبط طن محسن زراعى وطن كبريت مجهول المصدر و219عبوة مبيدات منتهية الصلاحية الأسعار وكمية من المبيدات منتهية الصلاحيه وأسمنت مجهول المصدر. بالإضافة لضبط بدالين تموينين لتصرفهم فى 220 زجاجة زيت تمويني كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركزى شبراخيت وإيتاى البارود تم ضبط 38 شيكارة سماد مدعم رغم حظر تداوله بالأسواق و500 كجم علف منتهي الصلاحية و2.5طن سكر مجهول المصدر بالإضافة لضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.