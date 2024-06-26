البرلمان يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات أو إزالة معوقات لأهالي دوائرهم أو خدمات عامة وجاءت تلك التقارير علي النحو التالي:

1. السيد العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد الحيز العمراني الجديد بقرية بني غالب – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.



تطوير طريق أسيوط الجديدة

2. السيد العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال تطوير طريق أسيوط الجديدة الذي يربط بين مدينة أسيوط من ميدان الواسطى إلى مدينة أسيوط الجديدة – محافظة أسيوط.

3. السيد العضو/ وحيد قرقر، بشأن ضرورة قيام شركتى الدقهلية للسكر وبترول بلاعيم بالقيام بدورهم فى عملية توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس – الستامونى – محافظة الدقهلية.

4. السيدة العضو/ نسرين صلاح عمر، بشأن إنشاء إسكان اجتماعي لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة – محافظة الدقهلية.

5. السيد العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن عمل مواسير كمخرج لمحطة الصرف الصحي التى تقوم بالصرف على مصرف خصوصى تصرف فيه الأراضى الزراعية ملك الأهالى بقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

6. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية أنطونيادس بمدينة كفر الدوار وضم منطقة أنطونيادس الصغرى لمخطط الصرف الصحي – محافظة البحيرة.

مستشفي أشمون العام

7. السيد العضو/ عصام ياسين، بشأن احتياج مستشفي أشمون العام لجهاز أشعة رنين مغناطيسي ورنين مفتوح – مركز أشمون – محافظة المنوفية.

8. السيد العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء مركز رعايات الجراحة الحرجة والقدم السكري وذلك علي المبني المقام بالجهود الذاتية بجوار مستشفي نبروه علي أن يكون مشروع مشترك بين جامعة المنصورة ووزارة الصحة والسكان – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

9. السيد العضو/ علاء الدين خير الله، بشأن مراجعة وتعديل أسعار بعض العمليات الطبية المدرجة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.

10. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن توقف بعض القطارات بمحطة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

11. السيد العضو/ إلهامى البارودى، بشأن إدراج وتطوير ورصف طريق جرجا العسيرات حتى محافظة سوهاج.

12. السيدة العضو/ أميرة العادلي، بشأن التوسع في المناطق الحرة وإنشاء منطقة حرة تكنولوجية

13. السيد العضو/ إيهاب أنيس، بشأن تركيب الصراف الآلي المعروفة A.T.M للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

14. السيد العضو/ أحمد العوضي، بشأن إدراج ملعب مركز شباب مدينة تمي الأمديد – محافظة الدقهلية ضمن خطة العام المالي 2024/2025.

15. السيد العضو/ أسامة عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب قرية أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية.

16. السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع الملاقط – الصوامعة شرق – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

17. السيدة العضو/ أسماء سعد الجمال، بشأن رفع كفاءة إضاءة الملعب القانوني بمركز شباب الصف – محافظة الجيزة.

18. السيد العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ علي أرض تابعة للأوقاف بقرية ميت الشيوخ – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

19. السيد العضو/ محمد سعد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب شمشيرة – مركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

20. السيد العضو/ محمد سعد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب أبو دراز – مركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

21. السيد العضو/ محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء مركز شباب قرية أبو كريم ومركز شباب نجع خضر التابعين لمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.

22. السيد العضو/ علي البدري الملاوي، بشأن إنشاء فرع للبيع بنصف الجملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

23. السيد العضو/ أحمد الشريف، بشأن نقل ولاية أرض الشركة المصرية للاتصالات بحي العامرية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي محافظة الإسكندرية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

24. السيد العضو/ محمد حمدى موسى، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ذات الفصل الواحد بقرية عرب الرمل – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

25. السيد العضو/ محمد طايع، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بقرية كوم بلال – مركز نقادة – محافظة قنا.

26. السيد العضو/ إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة الحرية الابتدائية – بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

27. السيدة العضو/ ميرفت عازر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية كفر شرف على قطعة أرض ولاية وزارة الأوقاف – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية

28. السيدة العضو/ نشوى رائف، بشأن إنشاء جناح ثانوى بمدرسة ممتاز نصار التجريبية لغات – بمركز البدارى – محافظة أسيوط.

29. السيد العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية شطب – بمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

30. السيد العضو/ بهاء الدين أبو الحمد، بشأن سرعة تطوير وتركيب بلاط الانترلوك ببعض القري بمدينة ومركز الأقصر – محافظة الأقصر.

31. السيد العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء مبني لمجلس مدينة نبروه - محافظة الدقهلية الذى يحيطة بحر شبين من الحد الشرقى.

32. السيد العضو/ إيهاب أنيس، بشأن رصف الجزء المتبقي من طريق برج النور – شاوة بمركز أجا – محافظة الدقهلية.

33. السيد العضو/ مجدي الأمير، بشأن رفع كفاءة طريق الطوابرة العمارنة أولاد حانا بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

34. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة تأهيل سور ملعب مركز شباب الزاوية بقرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.