الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

إيرادات أفلام موسم عيد الأضحي

محمود الدفراوي للدستور: "ولاد رزق3 " يتصدر إيرادات شبال التذاكر بدور العرض السينمائى

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادات أفلام موسم عيد الأضحي، والتي لازالت تعرض وسط منافسة قوية، وتصدر فيلم ولاد رزق3، يليه أهل الكهف، ثم اللعب مع العيال، وعصابة الماكس.

 

وتابع “الدفراوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “بلغت إيرادات ”ولاد رزق 3"  5,020,919 جنيهًا مساء أمس فقط، ليصل الإجمالي منذ طرحه لـ 175,686,276 جنيهًا، ليكون في الصدارة والأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية".

 

وعن فيلم اللعب مع العيال، للفنان محمد إمام، فجاء في المركز الثاني، بإيرادات بلغت : 923,57جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته في شباك التذاكر منذ طرحه 25,255,495 جنيهًا، وتلاه في المركز الثالث فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي بإجمالي إيرادات وصلت لـ 13,277,234 جنيهًا، وفي المركز الأخير جاء فيلم أهل الكهف للفنان خالد النبوي، لـ7,983,584 جنيهًا.

 

قصةولاد رزق 3 

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما. 

أبطال الفيلم


يشارك في بطولة ولاد رزق 3 ، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. 

وحقق الجزءان الأول والثانى من "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه. 


 

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