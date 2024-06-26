منتخب البرتغال يبحث عن العلامة الكاملة أمام جورجيا في يورو 2024

يلتقي منتخب البرتغال نظيره جورجيا، في قمة قوية على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد جورجيا في يورو 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب البرتغال يبحث عن العلامة الكاملة

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، أملًا في حصد العلامة الكاملة، رغم ضمان التأهل لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وكان منتخب البرتغال قد تغلّب على التشيك بنتيجة 2-1، ثم كرر فوزه أمام تركيا بثلاثية نظيفة في أول جولتين من المسابقة الأوروبية.

في المقابل، يرغب منتخب جورجيا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتخطي عقبة دور المجموعات، رغم صعوبة مهمته.

وكان منتخب جورجيا قد خسر أمام تركيا بنتيجة 1-3، قبل أن يقع في فخ التعادل مع التشيك بنتيجة 1-1 في أول جولتين من بطولة يورو 2024.

مواجهة حاسمة بين تركيا والتشيك في يورو 2024

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب تركيا نظيره التشيك، على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب تركيا ضد التشيك في يورو 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخبان في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل الأخرى للأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة لبطولة يورو 2024، برصيد 6 نقاط، متفوقًا على تركيا صاحبة الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة لكليهما.