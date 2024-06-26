الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة مجانًا خلال فترة الامتحانات

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات يوميًا طوال أيام الأسبوع، لمساندة طلبة وطالبات الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان لها اليوم أن المكتبة تفتح أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً  ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب، ودعت المكتبة كل طلاب الثانوية بالإسكندرية للمذاكرة داخل قاعتها متمنية لهم النجاح والتوفيق.

وكان قد أعلن عدد كبير من كنائس الإسكندرية، عن فتح القاعات الخدمية التابعة لهم، لطلبة وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب ومساندتهم خلال أيام الامتحانات حيث انطلقت المبادرة من كنيسة القديسة مارينا بالدولي، وانضم إلى المبادرة عدد كبير من الكنائس بالإسكندرية بلغت أكثر من 15 كنيسة.

ودشن القس مارتيوس سمير كاهن كنيسة القديسة مارينا والبابا كيرلس السادس، مبادرة لمساندة طلاب الثانوية العامة، حيث نشر عبر صفحته منشورًا أن الكنيسة تستقبل طلاب الثانوية العامة، وسيتم توفير مكان مخصص لهم وتشغيل المزاد الكهربائي، مع تقديم المشروبات الشاي والنسكافيه مجانًا.

وانطلقت المبادرة عقب ذلك في العديد من كنائس الإسكندرية جاءت أبرز الكنائس اللي أعلنت فتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة (القديسة مارينا والبابا كيرلس السادس بالدولي - العذراء شارع سيف - الأنبا اثناسيوس في السيوف - العذراء العصافرة - الملاك ميخائيل بمصطفى كامل- كنيسة العذراء سموحة - كنيسة مارجرجس باكوس - كنيسة العذراء ومارجرجس في غبريال- كنيسة العذراء محرم بك - كنيسة الملاك رافائيل غيط العنب - كنيسة مارجرجس غيط العنب - كاتدرائية العذراء ومارمينا كينج مريوط - كنيسة العذراء والشهدين بالعامرية - كنيسة الملاك رافائيل في العجمي- الكنيسه الإنجيلية سيدي بشر - الكنيسة الإنجيلية العطارين).

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