إقالة مسئول الحملة الميكانيكية بمدينة بنها فى جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية



تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بالحملة الميكانيكية بمدينة بنها للوقوف على أعمال الصيانة، يرافقه اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد في إطار الحملات الميدانية للتفتيش على قطاعات الخدمات في نطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الجولة بإقالة المسئول عن الحملة الميكانيكية وتحويل العاملين والسائقين بها للتحقيق، مؤكدا سرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلًا عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظًا على المال العام.



كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان أعمال مشروع إنشاء السوق الحضارية لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحة كل منها 10 أمتار تقريبًا لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.



وتابع المحافظ أعمال الإنشاء التي تتم حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات وجار أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء عدد 120 محلا وجار إنشاء 27 أخرى وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل وتسكين الباعة الجائلين به خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.





