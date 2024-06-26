الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقالة مسئول الحملة الميكانيكية بمدينة بنها فى جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان


 تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بالحملة الميكانيكية بمدينة بنها للوقوف على أعمال الصيانة، يرافقه اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد  في إطار الحملات الميدانية للتفتيش على قطاعات الخدمات  في نطاق المراكز والمدن بالمحافظة. 

ووجه المحافظ خلال الجولة بإقالة المسئول عن الحملة الميكانيكية وتحويل العاملين والسائقين بها للتحقيق، مؤكدا سرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلًا عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظًا على المال العام. 
 

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان أعمال مشروع إنشاء السوق الحضارية لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحة كل منها 10 أمتار تقريبًا لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، في إطار خطة المحافظة  للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.


وتابع المحافظ أعمال الإنشاء التي تتم حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات وجار أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء عدد 120 محلا وجار إنشاء 27 أخرى وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل وتسكين الباعة الجائلين به خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.



 

الحملة الميكانيكية معدات الحملة محافظ القليوبية مجلس مدينة بنها جولة تفقدية

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 14 في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالقليوبية

إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يُكرِّم فريق عمل معمل التشخيص البيطري

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضارية بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يدشن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل

عامل يمزق جسد صديقه بـ"سكين" بسبب خلافات مالية فى القليوبية

رئيس جامعة بنها: فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

رسالة غير متوقعة لجمهوره.. تطورات الحالة الصحية لأورتيجا

Watch it.. ولِدت كبيرة

كولر يوافق على رحيل حارس الأهلى إلى بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلي.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟