قرار بشأن قواعد احتساب مجموع الطلاب المنقولين للفرقة الثانية بسنة كورونا

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قراروزارة التعليم العالى والبحث العلمي قرار وزاري رقم 563 لسنة 2024 بتاريخ 18/3/2024بشأن كيفية احتساب مجموع الفرقة الأولى بالنسبة للطلاب المنقولين للفرقة الثانية بمواد تخلف، والتي تم النجاح بها بالأبحاث (في سنة الكورونا) والطلاب المؤجلين بعذر مقبول.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قـرار وزارى رقم 563 لسنة 2024 بتاريخ 18/3/2024 بشأن كيفية احتساب مجموع الفرقة الأولى بالنسبة للطلاب المنقولين للفرقة الثانية بمواد تخلف والتى تم النجاح بها بالأبحاث (في سنة الكورونا) والطلاب المؤجلين بعذر مقبول وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى موافقة السيد أ.د رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بتاريخ 20/2/2024 ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلستيه بتاريخى 20/5/2023، 24/2/2024 ؛ قــــــرر: (المادة الأولى) تعتمد كيفية احتساب مجموع الفرقة الأولى بالنسبة للطلاب المنقولين للفرقة الثانية بمواد تخلف والتى تم النجاح بها بالأبحاث (فى سنة الكورونا) والطلاب المؤجلين بعذر مقبول وبخصوص الدراسة وأعمال الامتحانات ووضع الطلاب فى ظل جائحة كورونا يمكن التمييز بين ثلاث حالات على النحو التالى: أولًا - الطلاب الذين يدرسون بنظام الساعات الممتدة: طبقًا للبند ثانيًا الفقرة الأولى من القرار المشار إليه والذى ينص على أنه يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التى كانت من المزمع عقدها فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2022 وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمى) ويستبدل بتلك الامتحانات بناءً على قرار مجلس الجامعة أحد البديلين الآتيين: (أ) إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية - مشروع بحث - بحث مرجعى) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقًا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسى على حدة (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليًا أو جزئيًا أو أنها تعد مجرد نقلًا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية). (ب) عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيًا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة إلكترونية لدى الطلاب. وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات الطلاب، وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط. وبناءً على ما سبق فإنه بالنسبة لهؤلاء الطلاب يرصد لهم فى تلك المقررات راسب أو ناجح ويستبعد من المجموع التراكمى ولنضرب على ذلك مثالًا: لو كان المجموع التراكمى للطالب 1500 درجة وكانت مجموع درجات الفصل الدراسى الأول من عام جائحة كورونا هو ۳۰۰ درجة فيتم خصم هذا المجموع من المجموع الكلى ليكون المجموع التراكمى ( ۱٥۰۰ - ۳۰۰ = 1200 درجة) مع ضرورة وضع نسبة مئوية بها ثلاثة أرقام عشرية (إن وجدت) دون أى تقريب فلو فرض أن النسبة المئوية للطالب هى (97٫683٪) تظل هكذا ولا تقرب إلى رقمين عشريين. ثانيًا - الطلاب الذين أدوا امتحانات أعمال السنة طبقًا للوائح فى كلياتهم التى تستوجب تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: فإنه وطبقًا للبند ثانيًا من الفقرة الرابعة من القرار المشار إليه الذى ينص على أنه بالنسبة للكلبات التى تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية تستكمل الفترات التى كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية فى الفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو فى بداية العام الجامعى الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب الامتحانات العملية المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي). ويعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية دون انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج. وبناءً على ما سبق فإنه بالنسبة لهؤلاء الطلاب يعاملون معاملة الطلاب الحالة الأولى حيث تستبعد درجات امتحانات أعمال السنة (الامتحانات العملية والتدريبات العملية أو الاكلينيكية) من المجموع التراكمى سواء كانوا قد أدوا هذه الامتحانات العملية قبل تعليق الدراسة أو لم يزدوها إلا بعد انتهاء فترة التعليق وقبل التخرج حيث تحسب لهم فى هذه الحالة درجات الامتحانات العملية ناجح أو راسب ولا تضاف إلى المجموع التراكمى ولنضرب على ذلك مثالًا: لو كان مجموع درجات الفصل الدراسى الأول (الامتحانات التحريرية والامتحانات العملية) هو ۳۰۰ درجة وكان المجموع التراكمى 1500 درجة فيتم حساب المجموع التراكمى على النحو التالى: التراكمى ( 1500 - ۳۰۰ = ۱۲۰۰ درجة) مع ضرورة إلزام الطالب الذى لم يكن أدى الامتحانات العملية قبل تعليق الدراسة باجتيازها فى أى وقت شريطة أن يتم ذلك قبل التخرج مع ضرورة وضع نسبة مئوية بها ثلاثة أرقام عشرية (إن وجدت) دون أى تقريب فلو فرض أن النسبة المئوية للطالب هى (80٫798٪) تظل هكذا ولا تقرب إلى رقمين عشريين. ثالثًا - الطلاب الذى أدوا امتحانات الفصل الدراسى الأول قبل تعليق الدراسة: فإنه وطبقًا للبند ثانيًا الفقرة الخامسة من القرار المشار إليه والتى تنص على أنه بالنسبة للامتحانات التى أداها الطالب فى الفصل الدراسى الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التى أديت الامتحانات بناءً عليها بما فى ذلك إضافة الدرجات التى حصل عليها فى تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع الكلي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسى الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسى الثاني).

وبناءً على ما سبق يعامل هؤلاء الطلاب طبقًا لما تنص عليهم لوائح كلياتهم ومن ثم تحتسب لهم كافة الدرجات الفعلية التى حصلوا عليها فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وتضاف إلى المجموع التراكمى وبصرف النظر عما إذا كانت هذه المقررات مواد منتهية أو ممتدة ولنضرب على ذلك مثالًا: لو كان المجموع التراكمى للطالب 1500 درجة وكانت مجموع درجات نهاية الفصل الدراسى هو ۳۰۰ درجة فإن هذه الدرجات تضاف إلى المجموع التراكمى ولا يتم خصم أى منها ليظل المجموع التراكمى كما هو 1500 درجة وتضاف للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول دون الاعتداد بالآثار التى ترتبت على جائحة كورونا لكونهم أدوا امتحاناتهم فى الفصل الدراسى الأول قبل تعليق الدراسة مع احتساب النسبة المئوية فى المجموع التراكمى الذى حصل عليه الطالب بدون أى تقريب عشرى حيث يشترط ألا يقل الرقم العشرى عن ثلاثة أرقام عشرية (إن وجدت).

رابعًا - الطلاب الذين انتقلوا للفرقة الثانية ولديهم مجموعة تعليمية أو اثنتين من الفرقة الأولى: تبقى نتيجة الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثانية له كما هى «اجتاز» عند إعادة الامتحان فيه، على أن يتم خصم درجات الامتحانات للفصل الدراسى الثانى من الفرقة الثانية من المجموع التراكمى بسطًا ومقامًا للطالب وذلك طبقًا لقرار وزير التعليم العالى فى ۲۰۲۰ الخاص بضوابط جائحة فيروس كورونا المستجد وينطبق ذلك على أى مقررات من الفرق السابقة على هذه الفرقة وامتحنها الطالب وفقًا لنفس القواعد التى تم تطبيقها على سنة الكورونا، مع الإحاطة أن هذه الدفعة سيكون مجموعها بالنسبة المئوية (شاملًا أقرب أربعة أرقام عشرية) وليس بالمجموع التراكمى. (المادة الثانية) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.