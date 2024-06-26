الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشاط فني مكثف.. محمد حماقي يستعد لجولة غنائية وطرح أغنية سنجل قريبا

محمد حماقي
محمد حماقي

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم محمد حماقي، خاصة أنه يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة، كما يسعى للانتهاء من تسجيل أغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

حفل محمد حماقي بمشروع ليالي مصر

يبدأ النجم محمد حماقي، جولته الغنائية من خلال حفل ضخم يحييه بعد غد الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يقام الحفل رافعا لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره فور طرحها من قبل الجهة المنظمة وجاءت بـ أربعة فئات وهم 400 جنيها و700 جنيها و20 ألف جنيها لطاولة تحتوي على ٦ أفراد و40 ألف جنيه لطاولة تحتوي على ١٠ أفراد.

 

حفل محمد حماقي ببورسعيد

 

ثم يسافر حماقى، إلى بورسعيد، لإحياء حفل غنائي ضخم داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد وذلك يوم 5 يوليو المقبل.

وطرحت تذاكر حفل محمد حماقي عبر موقع "تذكرتي" وقسمت إلى 3 فئات:

 * الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

 

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه. 

 

* الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

 

برنامج حفلي محمد حماقي 

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي"  و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا" و"أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، إضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة" وغيرها.

 

محمد حماقي يستعد لطرح أحدث أغنياته على طريقة السنجل

ومن جهة أخرى، يسعى محمد حماقي، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السنجل، كما يفاضل بين أكثر من أغنية لتسجيل أحدها على طريقة الفيديو كليب خلال موسم الصيف.

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