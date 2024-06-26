بعد إنقاذ 24 سائح.."محميات البحر الأحمر" تشكل لجنة لبحث واقعة شحوط مركب سفاري

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لجهاز محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة عاجلة لبيان خسائر الشعاب المرجانية بعد شحوط لنش سياحى، ووصف الوضع وتقييم حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب المحافظ بتقديم تقرير يوضح ما إذا كان هناك خسائر فى الشعاب المرجانية، وبيان الأضرار، مؤكدًا علي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية الخاصة بحادث شحوط لنش سياحي متخصص في رحلات سفاري الغوص بإحدى الشعاب المرجانية بمنطقة سطايح جنوب شرق منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وتبين غرق اللنش السياحي بالكامل بعد دخول المياه فيه بعد حدوث ثقب كبير بجسم اللنش، فيما تم إنقاذ 24 سائحًا غالبيتهم من الجنسية الفرنسية كانوا على متن اللنش.

تفاصيل إنقاذ 24 سائحا من علي متن مركب سفاري بمرسي علم

كانت تلقت الاجهزة المعنية بمرسي علم جنوب البحر الاحمر اخطارًا بشحوط لنش سياحي مخصص للسفاري بمنطقة شعاب سطايح جنوب المدينة، وعلي الفور انتقلت أحد المراكب المجاورة القريبة من منطقة الشحوط في المنطقة لتقديم الدعماللازم، حيث تم نقل السياح المتواجدين على المركب وعددهم 24 شخصًا فرنسيين الجنسية. وتم تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، وتم نقلهم إلى أحد الموانئ القريبة من سواحل مدينة مرسى علم بسلام.



كشف مصدر خاص لـ«الدستور»، إن سبب شحوط المركب السياحي لإصطدامها بالشعاب المرجانية والتي تسببت إلحاق أضرار جسيمة بالمركب، مؤكدًا ان السياح الذين كانو علي متن المركب بحالة جيدة ولم يصيبهم آي أذي.



وبدأت الجهات المختصة في التحقيق لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمركب والشعاب المرجانية، تمهيدًا لقطر وسحب المركب المتضرر إلى أقرب ميناء بمرسى علم لاستكمال الإجراءات اللازمة.