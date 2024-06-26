الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إيتيدا" و"500 جلوبال" تُطلقان دورة جديدة من برنامج معسكر إدارة مسرعات الأعمال

إيتيدا
إيتيدا

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، دورة جديدة من برنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات الأعمال "BAM Egypt".

ويُنظَم البرنامج في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر المقبل في القاهرة، ويهدف إلى تمكين مسرّعات الأعمال وحاضنات الشركات الناشئة ورفع كفاءتها لدعم رواد الأعمال المستقبليين في مصر والمنطقة.

تفاصيل البرنامج

ويتناول البرنامج عددًا من المواضيع وأفضل الممارسات المتّبعة في برامج مسرّعات الأعمال، منها كيفية الحصول على صفقات ناجحة، والعثور على مرشدين ذوي خبرة، وتصميم أفضل المناهج. ويتم تنفيذ البرنامج بالاعتماد على إمكانات الهيئة وخبرة الشركة في إدارة أكثر من 85 برنامج مسرّع أعمال في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 2004، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمة الهيئة في دعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وبالتالي المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا برنامج معسكر فرق إدارة مسر عات الأعمال اكتوبر المقبل القاهرة مصر

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