المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان مادة التاريخ لطلبة الصف الثالث الثانوي ويزداد التساؤل لمعرفة المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، لكي يتأهب الطلبة لخوض الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو، لأداء امتحان مادة التاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، لذا يهتمون في هذه الأيام بالحصول على كافة المراجعات النهائية التي تحتوي على أهم جزئيات المنهج لمذاكرتها جيدا قبل بدء الامتحان.

المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مراجعة نهائية لمادة التاريخ تشتمل أهم شخصيات مادة التاريخ وأبؤز أعمالها.

عدد أسئلة امتحان التاريخ 2024

ويكون إمتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 يحتوي على:

46 سؤالًا

سؤالان مقاليان

10 أسئلة كل سؤال بدرجتين

وتختلف الأسئلة ما بين المباشرة، والربط الصعبة، منوها إلى أن مادة التاريخ ستشكل 60 درجة من الدرجات الكلية وذلك للمجموع النهائي للطالب.

ولمعرفة مراجعة ليلة الامتحان مع الأستاذ هشام اشرف مدرس مادة التاريخ وللجغرافيا في الدستور.

توزيع درجات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع درجات المواد الامتحانية لطلبة الثانوية العامة 2024، وينقسم امتحان التاريخ للثانوية العامة لجزئين، وسيتمثل الجزء الأول بصورة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%.

ويتمثل الجزء الثاني في الأسئلة المقالية وذلك سيكون بنسبة 15%.

ويتمثل عدد الأسئلة في امتحان التاريخ للثانوية العامة وهي كالتالي:

عدد أسئلة الاختيار يكون من متعدد بدرجة واحدة: 40 سؤال.

عدد أسئلة الاختيار يكون من متعدد بدرجتين: 6 أسئلة.

المجموع الكلي لأسئلة الاختيار يكون من متعدد:46 سؤال.

عدد الأسئلة المقالية بدرجتين: يكون 4 أسئلة.

العدد الكلي للأسئلة المقالية: يكون 4 أسئلة

يتمثل توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023، في التالي: