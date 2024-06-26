كيفية الاعتناء بالبشرة خلال ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تصبح العناية بالبشرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتها ونضارتها. إليك بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

استخدام واقي الشمس:



- يُعتبر واقي الشمس من أهم وسائل الحماية للبشرة. يجب اختيار واقي شمس يحتوي على عامل حماية SPF 30 أو أعلى.

- تأكد من إعادة تطبيق واقي الشمس كل ساعتين خاصةً عند التعرق أو بعد السباحة.

الترطيب المستمر:



- ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة. استخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك يساعد في الحفاظ على رطوبتها.

- تناول كميات كافية من الماء يساعد في ترطيب الجسم والبشرة من الداخل.

تجنب التعرض المباشر للشمس:



- حاول البقاء في الظل خلال فترات الذروة (من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً).

- ارتداء القبعات الواسعة والنظارات الشمسية يمكن أن يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

استخدام المنتجات المناسبة:



- اختر منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مهدئة ومرطبة مثل الألوفيرا، الجليسرين، وحمض الهيالورونيك.

- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطور القوية التي قد تهيج البشرة.

تنظيف البشرة بلطف:



- تنظيف البشرة بانتظام يساعد في إزالة العرق والشوائب والزيوت الزائدة.

- استخدم منظفات خفيفة وابتعد عن المنظفات القوية التي قد تجفف البشرة.

العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس:

- بعد قضاء وقت طويل تحت الشمس، استخدم منتجات مهدئة مثل جل الألوفيرا لتقليل الاحمرار والتهيج.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات، لتعزيز صحة البشرة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بشرتك نضرة وصحية حتى خلال أيام الصيف الحارة. تذكر أن العناية بالبشرة تتطلب التزامًا واستمرارية لتحقيق أفضل النتائج.