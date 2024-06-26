مقتل شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الرغامة البلد التابعة لمدينة كوم أمبو شمال أسوان، وتم نقل الجثتين إلي المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة كوم امبو بلاغا يفيد باستقبال المشرحة جثتين من قرية الرغامة البلد مصابين بطلقات نارية، إثر مشاجرة بين عائلتين استخدمت بها الأسلحة النارية مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية وتم ضبط عدد من أطراف المشاجرة وتبين الشخصين الذين لقوا مصرعهم هما " إ ش 25سنة، ي ح 25 والمصاب زياد أحمد 25 سنة ، وتم نقل الجثتين إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وبالتحريات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية نشوب مشاجرة بالاسلحة بين عائلتين بقرية الرغامة البلد ذلك بسبب الخلاف علي أرض، وقامت بفرض كردون أمني في إطار إعادة الهدوء للقرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

وفى سياق آخر كان قد لقي شاب مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر حادث تصادم قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى منطقة الجزيرة بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب، وذلك أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الجزيرة التابعة لدائرة المدينة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه، وتبين أن الجثة لشاب ثلاثيني وأثناء عبوره شريط السكة الحديد وقع تصادم القطار به، ولفظ انفاسه الأخيرة مباشرة، نظرًا لأن القطار دهسه حتى أصبح جسده أشلاء، ولم يتعرفوا عليه حتى الآن.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.