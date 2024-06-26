الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخصيص فرق إرشاد لمساعدة الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

 

أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على المبادرة التي يقدمها إتحاد طلاب الجامعة و" أسرة طلاب من أجل مصر" هذا العام وهي تخصيص فرق إرشاد من الطلاب المُدربين لمساعدة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية لعام 2023 المتقدمين لمكتب التنسيق.

 

تسهيل الإجراءات على الطلاب المتقدمين 

وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الهدف من المبادرة هو تسهيل حصول الطلاب على الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن طلاب الإتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر قاموا بتوجيه الطلاب وذويهم إلى أماكن الاستراحة والانتظار، مع تقديم فكرة عامة حول الأنشطة الطلابية المتنوعة التي توافرها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لطلابها.

التقاط صور تذكارية مع قيادات الجامعة 

 وحرص طلاب الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمحاسب شريف فاروق أمين عام  الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور تامر حسنين المشرف التنفيذي على مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقديرًا لدعمهم لتلك المبادرة الهادفة.

جاءت المبادرة الطلابية بإشراف الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

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