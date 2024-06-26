الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة إلى جيبوتى ونظام فرسان مالطا بيوم الاستقلال والعيد القومى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى جون دنلاب رئيس نظام فرسان مالطا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسى محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نظام فرسان مالطا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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